Серпень, 18 в 12:07

З 1 жовтня 2022 року на військовий облік повинні стати українки, які здобули професійну освіту за певним фахом. Йдеться про спеціальність, отриману згідно з дипломом.

Ці нюанси пояснив нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він нагадав, що наказ Міністерства оборони України про військовий облік для жінок вийшов ще минулого року, тобто до початку повномасштабної війни. Хто з жінок має стати на облік, визначатимуть за дипломом, а не трудовою книжкою.

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– Жінки, які отримали професійну освіту за відповідним фахом. Тобто це не ті, які працюють не за спеціальністю, а ті, які мають відповідний документ, який підтверджує їхній рівень кваліфікації, – зазначив Веніславський.

Він наголосив, що військовий обов’язок для жінок не є новим для України: він існував як за радянський часів, так і після проголошення незалежності.

Нардеп додав, що Міноборони змінило перелік військово-облікових спеціальностей жінок: спочатку він був доволі великим, але згодом скоротився до 14 спеціальностей і семи професій. Йдеться про українок, які працюють у медичній сфері, в сфері харчування, мають спеціальності, пов’язані із засобами зв’язку, інформаційними технологіями, хімічною продукцією тощо.

За ухилення від військового обліку передбачена адміністративна відповідальність (штрафи). Ще в грудні минулого року в Київському обласному територіальному центрі комплектування повідомляли, що, починаючи з 2023 року, жінок, які цього не зроблять, штрафуватимуть на суму від 850 грн. А підприємствам, де вони працюють, загрожуватиме штраф від 5,5 тис.

У липні цього року в Генеральному штабі ЗСУ запропонували ставити жінок на військовий облік лише за їхньою згодою.

Джерело: Media Center Ukraine