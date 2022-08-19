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Факти / Україна

80% українців готові працювати не за спеціальністю – опитування

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
80% українців готові працювати не за спеціальністю – опитування
Фото: Depositphotos

80% українців, для яких наразі актуальне питання працевлаштування, готові працювати не за спеціальністю, якщо не можуть влаштуватись на роботу за своєю професією.

Про це свідчить національне опитування, проведене дослідницькою компанією Gradus Research.

Згідно з отриманими даними, наразі спостерігається позитивна динаміка у кількості працевлаштованих. Якщо у квітні про наявність роботи повідомляли 32% респондентів, то наразі таких 39%.

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Водночас зменшується відсоток тих, хто має роботу, але не працює. На початку війни таку ситуацію констатували 38% опитаних, зараз – лише 15%.

Динаміка росту робочої активності проявилась і в питанні зарплати. 32% опитаних її отримують та впевнені, що проблем із виплатами не буде і в майбутньому. Під час минулої хвилі опитування у травні це декларували 26% українців. 

Потреба у стабільному джерелі доходу помітна і за тим, якої допомоги очікують громадяни від держави. Так, 56% респондентів вважають, що вона має забезпечити людей оплачуваною роботою.

У рамках проєкту Градус суспільства під час війни Gradus Research провів шість хвиль дослідження настроїв українців під час війни.

У шостій хвилі анкету у спеціальному мобільному додатку заповнили 1 030 громадянин України віком 18-60 років, що проживають у містах 50 тис+.

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