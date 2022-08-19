Гра в “російську рулетку” з фатальним фіналом для всіх: Подоляк про переговори з РФ

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Переговори з Росією – це гра в “російську рулетку” з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх. Це продовження війни, терору та кримінального шантажу.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він нагадав, що ключові параметри переговорного процесу озвучив президент України Володимир Зеленський.

Вони передбачають, що головною умовою для переговорів з РФ є виведення окупаційних російських військ з усіх українських територій.

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Переговори з ???????? – гра в «російську рулетку» з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх. Продовження війни, терору та кримінального шантажу.

Ключові параметри переговорного процесу озвучив @ZelenskyyUa. Головна умова – виведення окупаційних ru-військ з усіх ???????? територій. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 19, 2022

18 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли російська армія покине незаконно окуповану територію України.

Водночас Михайло Подоляк раніше пояснював, що переговори з РФ можуть відбутися тільки після низки тактичних поразок російських військ на полі бою. Тоді Київ зможе розмовляти з Москвою з позиції сили.

На його думку, лише після тактичних поразок російських військ в України з’явиться можливість диктувати свої умови.