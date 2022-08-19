Серпень, 19 в 6:45

Російські війська завдали наземних ударів на південь від Сіверська, на північний схід і на південь від Бахмута. Також продовжували вести наступальні операції на північ, захід та південний захід від Донецька.

Карта бойових дій в Україні на 19.08.2022

На Харківському напрямку противник із танків, ствольної та реактивної артилерії стріляв у районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка.

Завдав ударів із літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб’яжого та Залимана.

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На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження із артилерії в районах різних типів неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного.

Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації у районі Соледара.

Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.

Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське.

Армія РФ веде штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське, бойові дії тривають.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 177-й день.