Карта бойових дій на 19.08.2022 – ситуація на фронті
Російські війська завдали наземних ударів на південь від Сіверська, на північний схід і на південь від Бахмута. Також продовжували вести наступальні операції на північ, захід та південний захід від Донецька.
Карта бойових дій в Україні на 19.08.2022
На Харківському напрямку противник із танків, ствольної та реактивної артилерії стріляв у районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка.
Завдав ударів із літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб’яжого та Залимана.
На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження із артилерії в районах різних типів неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного.
Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка.
На Бахмутському напрямку окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації у районі Соледара.
Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.
Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське.
Армія РФ веде штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське, бойові дії тривають.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 177-й день.