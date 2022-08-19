Маляр про військовий облік жінок: Нікого на фронт насильно не відправляють

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку немає, і ніякої зради через жовтневі зміни – також нема.

– Досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Разом із тим, для Збройних сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій, – зазначила вона у себе в Facebook 19 серпня.

За її словами, Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України пропонує внести зміни до відповідних законодавчих і нормативних актів в частині взяття жінок на військовий облік:

Скорочення переліку спеціальностей та/або професій , споріднених із відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, відповідно до нинішніх потреб ЗСУ.

Добровільність постановки на військовий облік жінок , які одержали спеціальності, що міститимуться у доопрацьованому переліку.

Визначення, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше, ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

Маляр підкреслила, що обов’язковість постановки на військовий облік жінок, які мають визначені військово-облікові спеціальності – це норма закону, тож ані Міноборони, ані Генштаб змінювати його не можуть.

Зараз дивляться

– Якщо буде змінено цю норму, Міноборони і Генштаб її виконає. Від себе ми підготували пропозиції щодо цих змін у бік добровільності, і наш варіант законопроєкту знаходиться зараз на погодженні в інших міністерствах – такий порядок. Але приймати рішення буде парламент, – вказала вона.

Заступниця міністра нагадала, що з 2014 року, за її даними, “жодна жінка примусово на фронт не потрапила – лише за її згодою”.

Фото: Ганна Маляр

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