Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Головного свідка знайшли мертвим: нові подробиці вбивства українки у Німеччині
Інфографіка Терміново
Атака на Київ сьогодні, 21 березня: після ракетного удару в столиці вже 15 постраждалих
Терміново
Атака на греблю ДніпроГЕС: загрози прориву немає
Рада скасувала статус обмежено придатних в законопроєкті 10313
Терміново
Вибухи в Київській області: є поранені, пошкоджено більше 40 будинків та авто
Україна
Анастасія Гевко, редакторка стрічки

Маляр про військовий облік жінок: Нікого на фронт насильно не відправляють

Маляр про військовий облік жінок: Нікого на фронт насильно не відправляють

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку немає, і ніякої зради через жовтневі зміни – також нема.

– Досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Разом із тим, для Збройних сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій, – зазначила вона у себе в Facebook 19 серпня.

За її словами, Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України пропонує внести зміни до відповідних законодавчих і нормативних актів в частині взяття жінок на військовий облік:

  • Скорочення переліку спеціальностей та/або професій, споріднених із відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, відповідно до нинішніх потреб ЗСУ.
  • Добровільність постановки на військовий облік жінок, які одержали спеціальності, що міститимуться у доопрацьованому переліку.
  • Визначення, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше, ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

Маляр підкреслила, що обов’язковість постановки на військовий облік жінок, які мають визначені військово-облікові спеціальності – це норма закону, тож ані Міноборони, ані Генштаб змінювати його не можуть.

Зараз дивляться

– Якщо буде змінено цю норму, Міноборони і Генштаб її виконає. Від себе ми підготували пропозиції щодо цих змін у бік добровільності, і наш варіант законопроєкту знаходиться зараз на погодженні в інших міністерствах – такий порядок. Але приймати рішення буде парламент, – вказала вона.

Заступниця міністра нагадала, що з 2014 року, за її даними, “жодна жінка примусово на фронт не потрапила – лише за її згодою”.

Читайте також
За дипломом, а не трудовою: нардеп пояснив, хто з жінок має стати на військовий облік
Маляр про військовий облік жінок: Нікого на фронт насильно не відправляють

Фото: Ганна Маляр

Ганна Маляр, Міноборони України, Українська армія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Деякі угруповання військ у ЗСУ переформатують – Сирський
Олександр⁩ Сирський
Рада скасувала статус обмежено придатних в законопроєкті 10313
Жінка-військова
Незаконно збагатився на 58 млн грн: ДБР затримало експосадовця ЗСУ
Затримання експосадовця ЗСУ
ППО, F-16 та дронова коаліція: Умєров розповів про підсумки Рамштайн-20
Рустем Умєров
Люксембург приєднується до артилерійської коаліції та закупівлі дронів для України
Українська артилерія

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь