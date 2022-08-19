Мав встановити жучки у Верховній Раді: СБУ викрила завербованого ФСБ посадовця

Серпень, 19 в 12:02

Контррозвідка СБУ викрила факт вербування спецслужбами РФ працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України.

До співпраці його схилив кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до анексованого Криму ще до початку широкомасштабної війни в Україні.

– За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов, – повідомили в СБУ.

Він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних засобів збору інформації в залах і кулуарах Верховної Ради. Для цього чиновник мав скористатися своїми службовими повноваженнями, які надавали йому доступ до різних приміщень адмінбудівлі. Проте на момент повномасштабного вторгнення Росії він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання.

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Після цього чоловік намагався влаштуватись на стратегічно важливий об’єкт у Житомирській області. Під час перевірки СБУ його і викрили.

Наразі проходять слідчі дії за фактом державної зради та встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.