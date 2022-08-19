Серпень, 19 в 1:03

Українські захисники робитимуть все можливе, щоб військові об’єкти та незаконно встановлені мости в Криму були ліквідовані.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, оксамитовий сезон у Криму “буде яскравим”.

– Ми це робитимемо якимось чином. Ми попросимо сонце, вітер, воду й навіть тютюнові вироби, щоб вони ефективно відпрацьовували по складам з боєприпасами. З іншого боку, ми й надалі наполягатимемо, щоб Росія добровільно демонтувала всі незаконні бази та мости, які за вісім років там зробили у Криму, – сказав він.

Також Подоляк зазначив, що скоро Керченський міст “може скластися від втоми”, оскільки не витримає тієї кількості росіян, які тікатимуть з Криму.

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– Що стосується Керченського мосту. Здається, що це не питання його військової руйнації. Він може якось скластися від втоми. Адже йому буде трішки дико перевозити таку кількість людей, які тікатимуть із Криму, – заявив радник ОП.

Нагадаємо, що ввечері 18 серпня на території Кримського півострова у Севастополі на військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи. За даними ЗМІ, там розміщувалося більш ніж 40 одиниць винищувальної авіації РФ.