Серпень, 19 в 23:45

Росія знову вдається до енергетичного шантажу, коли паралельно з цим йде шантаж атомний.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 19 серпня.

Він розповів, що наразі українські дипломати, партнери та представники з ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію.

Зараз дивляться

– З цієї місії може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі. І я вдячний усім, хто приєднався до цієї роботи і ініціативи, – сказав він.

Президент наголосив, що якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час.

– Жодною інструкцією на жодній атомній станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень, – сказав Володимир Зеленський.

Він окремо звернув увагу і на інший аспект російського шантажу в галузі енергетики, а саме – на призупинення газопостачання до ФРН.

– Знову обмежується постачання газу в Німеччину через перший Північний потік і знову звучать абсурдні заяви про те, що нібито можна щось компенсувати через Північний потік – 2. Ці “потоки” потрібні Росії виключно для того, щоб постачати у Європу проблеми, а не допомагати комусь там із газом. Зараз це абсолютно очевидно, – сказав президент.

Український лідер додав, що стабільність на європейському світовому ринку напряму залежить від знаходження на цьому ринку російської держави: що довше вона там присутня, то довше не буде стабільності.

Президент закликав всі країни Європи підготувати свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв із Росії. Таким чином, вважає президент, європейські держави зможуть спокійно переживати будь-яке літо.