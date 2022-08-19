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Факти / Україна

Путін у розмові з Макроном погодився надати доступ інспекторам МАГАТЕ на ЗАЕС

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Путін у розмові з Макроном погодився надати доступ інспекторам МАГАТЕ на ЗАЕС
Фото: Getty Images

Під час розмови між президентами Франції Еммануелем Макроном та Росії Володимиром Путіним останній погодився відправити місію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це пише Euronews із посиланням на Єлисейський палац, який поширив інформацію серед журналістів.

Зазначається, що французький лідер висловив стурбованість ризиками безпеки на Запорізькій АЕС. Саме після цього Володимир Путін погодився сприяти допуску місії МАГАТЕ.

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Примітно, що офіційних повідомлень щодо подібного рішення з боку російської влади наразі не надходило.

При цьому президенти Франції та Росії домовилися продовжити переговори найближчими днями.

Нагадаємо, 19 серпня оператор атомної енергетики України заявив, що підозрює, що Москва планує відключити Запорізьку атомну електростанцію від енергосистеми України – складна операція, яка, на думку української сторони, може призвести до катастрофи.

Відомо, що в машинній залі енергоблока Запорізької АЕС розміщена військова техніка, вибухівка та зброя військ РФ.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш, який протягом 19 серпня перебуває в Україні, закликав до “демілітаризації” території довкола АЕС та наголосив, що будь-яке потенційне пошкодження станції “буде самогубством”.

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Джерело: Euronews

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