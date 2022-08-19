У Маріуполі окупанти почали вирізати комбінат Ілліча на металобрухт – Андрющенко

Серпень, 19 в 15:35

У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти почали вирізати Металургійний комбінат ім. Ілліча на металобрухт.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

– Сьогодні над комбінатом піднявся дим. Це викликано початком розпилу крупногабаритного металобрухту, частково зі скрапом. Фактично на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на металобрухт, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Петро Андрющенко додав, що окупанти тим часом продовжують годувати маріупольців брехливою надією на відновлення заводу.

Зараз дивляться

Нагадаємо, на початку червня Андрющенко вже повідомляв, що Росія краде український металопрокат із тимчасово окупованого Маріуполя.

Водночас вже наприкінці липня американська група ISRP, яка займається документуванням фактів грабування нашої продукції, заявила, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну РФ систематично крала величезну кількість української продукції, насамперед сталь та пшеницю.

Зокрема, Росія забрала більше 11 тис. тонн української металопродукції, переважно з металургійного комбінату Азовсталь у Маріуполі на загальну суму понад $166 млн.