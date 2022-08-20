Серпень, 19 в 21:18

Україна підписала меморандум з Eurocities щодо підтримки відбудови своїх міст.

Про це повідомили на офіційному сайті президента України.

– У присутності глави держави голова президії Конгресу місцевих та регіональних влад, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і президент Eurocities, мер Флоренції Даріо Нарделла підписали меморандум про взаєморозуміння для підтримки сталої відбудови українських міст, – йдеться у повідомленні.

Президент асоціації наголосив, що підписаний меморандум стане дієвим інструментом для підтримки українських міст.

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– Ми хочемо розпочати цю співпрацю якомога швидше, створити найбільшу програму взаємодії між містами, яку ми коли-небудь бачили в історії Європи, – сказав він.

Як ідеться в тексті меморандуму, мери та лідери європейських і українських міст засуджують російську війну, закликають до негайного виведення військ РФ і відновлення миру. Також підписанти прагнуть об’єднати зусилля, щоб забезпечити швидку і сталу відбудову українських міст.

Асоціація планує згуртувати понад 200 великих міст Європи, які солідарні з українськими містами-побратимами, щоб реалізувати проєкти реконструкції, а також об’єднати ресурси, найкращі практики й надати допомогу в пошуку фінансування ЄС.

– Конгрес місцевих та регіональних влад планує надати перелік відповідних критичних проєктів відбудови українських міст, зруйнованих під час російської війни; забезпечити зручний і прозорий механізм фінансування проєктів реконструкції; сприяти просуванню законодавчих ініціатив, необхідних для відбудови українських міст, – повідомили в Офісі президента.

Меморандум починає діяти від завтра, 20 серпня. Його оцінюватимуть та оновлюватимуть щороку.