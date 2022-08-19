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Факти / Україна

В ISW назвали можливі причини нічних вибухів в Криму

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Потребує перевірки
В ISW назвали можливі причини нічних вибухів в Криму
Фото: Depositphotos

Аналітики вашингтонського центру Інститут вивчення війни ISW зробили припущення щодо походження та наслідки вибухів у тимчасово окупованому Криму 18 серпня.

Аналітики звертають увагу на вибухи поблизу Севастополя цієї ночі, стверджуючи, що їх причиною може бути російська протиповітряна оборона, українська розвідка, обстріл чи погане поводження росіян зі своєю технікою.  Також аналітики вважають, що причиною можуть слугувати і розхитані нерви російських окупантів, які, ймовірно, готуються до атак у районах, що раніше вважалися недосяжними для української армії.

ISW зазначає, що не може самостійно перевірити, чи російські ППО збили український безпілотник, як про це заявляли місцеві гауляйтери, і чи був взагалі якийсь безпілотник у Керчі чи Бельбеку.

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Джерело: ISW

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