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Факти / Україна

Знову “бавовна” у Криму: у Євпаторії, Севастополі та Керчі пролунали вибухи

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Знову “бавовна” у Криму: у Євпаторії, Севастополі та Керчі пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

Ввечері 19 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Зокрема, вибухи було чути у районі Євпаторї та у селищі Заозерне. Пізніше повідомили про “бавовну” у Севастополі.

А близько 21.50 було чути вибухи у Керчі та повторні вибухи у Севастополі.

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Так званий радник голови Криму Крючков заявив, що, ймовірно, “спрацювала система ППО”.

У мережі з’явилися відео, як у Криму обговорюють чергові вибухи.

– Це вже не смішно. Збираємось і валимо звідси, – кажуть на відео.

Нагадаємо, що вчора, 18 серпня, низку вибухів було чути у Севастополі на військовому аеродромі Бельбек. За даними ЗМІ, там розміщувалось більш ніж 40 одиниць винищувальної авіації РФ.

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