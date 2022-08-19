Знову “бавовна” у Криму: у Євпаторії, Севастополі та Керчі пролунали вибухи
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Ввечері 19 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.
Зокрема, вибухи було чути у районі Євпаторї та у селищі Заозерне. Пізніше повідомили про “бавовну” у Севастополі.
А близько 21.50 було чути вибухи у Керчі та повторні вибухи у Севастополі.
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Так званий радник голови Криму Крючков заявив, що, ймовірно, “спрацювала система ППО”.
У мережі з’явилися відео, як у Криму обговорюють чергові вибухи.
– Це вже не смішно. Збираємось і валимо звідси, – кажуть на відео.
Нагадаємо, що вчора, 18 серпня, низку вибухів було чути у Севастополі на військовому аеродромі Бельбек. За даними ЗМІ, там розміщувалось більш ніж 40 одиниць винищувальної авіації РФ.