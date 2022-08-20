Серпень, 20 в 1:00

Уряд Німеччини передав Україні нову партію військового озброєння.

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Новий пакет допомоги включає три зенітні самохідні установки Gepard, 11 БТРів М113 з озброєнням і тисячу сухпайків.

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На спеціальному підрозділі сайту німецького уряду зазначено, що на черзі Берлін планує передати Україні:

20 ракетних установок (70 мм) з 2 тис. ракетами та лазерним підсвічуванням цілі;

1592 артилерійські снаряди калібру 155 мм;

255 артилерійських снарядів Vulcano калібру 155 мм;

60,2 тис. патронів калібру 40 мм;

6 автонавантажувачів;

40 електронних установок для боротьби з БПЛА;

12 броньованих машин підтримки Bergepanzer 2;

30 кулеметів MG-3 для бронемашин Bergepanzer.

Крім цього переліку, є й інші одиниці техніки, зброї та оснащення, яке планується передати Україні. Втім, про конкретики щодо дат їх поставок інформація відсутня.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати оголосили про новий пакет підтримки для України на $775 млн. У пакет увійде неназвана кількість боєприпасів до HIMARS, 16 гаубиць, безпілотники та протитанкові комплекси.

Джерело: Bundesregierung