РФ обстріляла будинок у Вознесенську. Серед поранених – троє дітей

Серпень, 20 в 13:37

20 серпня російські війська поцілили в п’ятиповерховий житловий будинок у Вознесенську Миколаївської області.

Оновлено. Кількість постраждалих на 13.30 зросла до дев’яти, із них четверо – діти, віком від 3 до 17 років.

– Усі діти – у важкому стані, – зазначив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Ворожою атакою пошкоджено під’їзд та приватні будинки, що розташовані поряд.

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Вогонь, що спалахнув на балконі, ліквідували вогнеборці.

Раніше повідомлялось про сімох поранених, із яких троє – діти.

Одну дитину зараз оперують, зазначив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 178-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кім