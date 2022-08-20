Росіян силою затримують і відправляють в Україну: Мусієнко про зміну настроїв у РФ

Серпень, 20 в 14:02

Російському командуванню все частіше доводиться застосовуати силу для доукоплектування підрозділів, які воюють в Україні. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, як в РФ проходить прихована мобілізація.

– Деморалізація у російській армії лише збільшується. Вона ще не така критична, як би нам хотілося, але таких випадків більшає. Я точно можу сказати, що російські підрозділи на Харківщині та інших напрямка не виводять на ротацію для доукомплектування в РФ через те, що потім не дорахуються необхідної кількості військових. Тобто фактично бояться дезертирства, – наголосив експерт.

За його словами, сприяють таким настроям не лише відсутність ротації та великі втрати, а й робота ЗСУ по їхніх складах та нелояльність до окупантів укранських громадян на тимчасово захоплених територіях.

– Усе це діє на психіку і впливає на деморалізацію особового складу армії РФ. Зараз з Росії надходить все більше сигналів, що залякування вже не діє на тих, хто не хоче підписувати контракт і їхати на війну в Україну, тому їх силою затримують, – пояснив експерт.

На його думку, це свідчить про зміну настроїв у РФ, хоча процес ще не такий радиальний.

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