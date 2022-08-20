Серпень, 20 в 19:07

На тимчасово окупованому Кримському півострові ось уже котрий день лунають вибухи – лише за 20 серпня відомо про “бавовну” в Євпаторії, поблизу Бахчисараю, в Севастополі та Заозерному.

Російські агресори закликають гостей та мешканців Криму до спокою, тоді як офіційний Київ та Збройні сили публічно не коментують вибухи на півострові.

Що відбувається в Криму останніми днями, як намагаються порозумітися окупанти, що говорять про це експерти та іноземні ЗМІ – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Севастополь

Вперше про вибух у районі штабу Чорноморського флоту сусідньої Росії у Севастополі стало відомо вранці 20 серпня близько 8.17.

Окупаційний “глава” міста Михайло Развожаєв підтвердив те, що сталося, у себе в соцмережах – він заявив про збиття безпілотного літального апарату засобами ППО флоту.

За його словами, збитий БПЛА “впав на покрівлю і спалахнув, ураження не сталося”.

Він закликав мешканців та гостей міста до спокою, та водночас попросив їх по можливості знаходитися вдома найближчим часом.

Водночас, місцеві Telegram-канали публікували відео, на якому можна побачити сірий дим у районі штабу ЧФ Росії.

Цей випадок – повторний, оскільки ввечері 19 серпня у Севастополі також лунали звуки вибухів, і тоді окупанти також заявили про роботу ППО.

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що протягом хвилини в Севастополі чути було 9 пусків ракет.

– Знаходжусь на робочому місці в уряді. Так само, як і багато хто з городян, чув хлопки в центрі. Аналогічні раніше звучали в районі Стрілки. У бухті відпрацьовувала ППО. У центрі – корабельна арта. Історія та сама, що й учора. За попередніми даними БПЛА. Цілі уражені. Зберігаємо спокій. Військові роблять свою справу чудово, – писав Развожаєв у своїх соцмережах.

Окупаційна влада повідомляла, що український безпілотник, який впав сьогодні на дах штабу ЧФ РФ, намагалися збити зі стрілецької зброї.

Російське Міноборони те, що відбувається, поки не коментує.

Євпаторія

У районі селища Заозерне неподалік Євпаторії 20 серпня чули звуки вибухів.

Пропагандистські ЗМІ у Криму та Росії заявляли, що це “робота російської системи ППО”.

Пізніше таку інформацію опублікував підконтрольний Кремлю “глава” Криму Сергій Аксьонов у себе в соцмережах.

– У Західному Криму спрацювала система ППО. Ціль уражена. Постраждалих та пошкоджень немає… Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації, – заявив він.

Напередодні, увечері 19 серпня, у небі над Євпаторією також чули вибухи та повідомлялося про “роботу ППО”.

Ці вибухи Міноборони Росії також не прокоментувало.

Бахчисарайський район

Ще кілька вибухів, за даними місцевих пабліків у соцмережах, пролунало над Бахчисараєм – імовірно, це також був безпілотник.

На подію відреагував підконтрольний Москві радник “голови” Криму Олег Крючков, який також закликав усіх “зберігати спокій” і зазначав, що мета цих атак – “психологічна”.

– Найкращий спосіб допомогти армії та флоту – зберігати спокій, а про всіх підозрілих людей, факти, знахідки – повідомляти відповідні органи, – написав він у себе в соцмережах.

Заозерне

Ще одним населеним пунктом у Криму, де пролунав “бавовна”, стало селище Заозерне поблизу Євпаторії, близько 10 ранку.

Пропагандистські ЗМІ, посилаючись на місцевих жителів, писали про “роботу ППО”, так само відреагував на вибухи підконтрольний РФ Сергій Аксьонов.

Непідтверджені “бавовни”

Зазначимо, що також місцеві паблики повідомляють про вибухи в Бахчисараї та селі Молочне Сакського району.

Також увечері 20 серпня у соцмережах з’явилися повідомлення, що у Криму знову працює ППО, цього разу – в Оленівці у Чорноморському районі. Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що нібито саме звідти неодноразово обстрілювали Одеську область.

Зазначимо, що жодного підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

Що пишуть іноземні ЗМІ

В американському Інституті вивчення війни (ISW), коментуючи вибухи в Криму, зазначають, що помітили велику кількість перебільшених повідомлень та сфальшованих відео про наслідки ударів по російському стратегічному об’єкту.

До того ж поширюють їх, за даними ISW, переважно російські джерела, що експерти вважають ознакою зростання паніки серед росіян.

Наголошується, що на це вказує також встановлення блокпостів у Севастополі, за допомогою яких там намагаються шукати диверсантів.

ВВС, тим часом, зазначає, що удари по тимчасово окупованому Криму серйозно впливають на Москву – як оперативно, так і психологічно.

Зокрема, це пов’язують з тим, що за вибухами на Кримському півострові, який раніше вважався недоступним для українського нападу, спостерігали тисячі російських туристів, багато з яких вирішили втекти назад до Росії.

У виданні додали, що західні чиновники, які розмовляли з журналістами на умовах анонімності, розповіли, що тепер Чорноморський флот Росії скоротився до розмірів прибережної флотилії, яка змушена на тлі українських атак виявляти обачність.

Крім того, за їх словами, здатність РФ піти на штурм Одеського порту в короткостроковій перспективі стала вкрай малоймовірною.

Британське міністерство оборони стверджує, що плани Кремля виявилися підірвані нездатністю військово-морського флоту РФ взяти на себе повний контроль над Чорним морем – тепер ЧФ зайняв “вкрай оборонну” позицію і залишається біля берегів Криму.

Що кажуть військові експерти

Військовий експерт, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков сказав у коментарі Фактам ICTV, що найважливіше у вибухах, які продовжують відбуватися у Криму – те, що це далекий тил Херсонського угруповання та плюс – психологічний тиск.

– Це дуже і дуже потужна можливість впливати на настрої та сприйняття. Навіть якщо ті чи інші дії не послаблять здатність росіян тримати позиції на Півдні, як медійна картинка – це дуже правильно, особливо коли росіянам, які там незаконно перебувають, дали зрозуміти, що вони не будуть у безпеці в Криму, – пояснив експерт.

Він додав, що тепер громадяни РФ розуміють, що не буде такого, що Україна перебуває під ударами, а вони – ніжаться під сонцем і отримують задоволення.

Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко стверджує, що “бавовна” в окупованому Криму стала можлива завдяки ударам по ПВО, радарам та арсеналам на правому та лівому берегах Херсонщини.

– Я думаю, що це продовження знищення військової інфраструктури в Криму, яка продовжує перекидатися потім на Південь України, де використовується для війни проти українського народу, – зазначив він в ефірі одного з українських телеканалів.

Експерт додав, що також це демонструє прорахунки і те, що російські ППО не є такими добрими, як це намагається показати російська пропаганда – а також те, що сам Крим не є неприступним мілітарним авіаносцем.

– Удари, які пропускає Росія, мають також іміджеву та репутаційну сторони. Адже це важливо також для посилення впевненості в українських Збройних силах, силах оборони, щоб вони реалізовували стратегії та поступово перетягували ініціативу на себе, – резюмував Мусієнко.

За словами військового експерта Сергія Грабського, визволення Криму лише почалося – цей процес триватиме місяці, якщо не роки. Адже півострів є плацдармом для ударів по Півдні України і втрата Криму стане катастрофою для РФ як держави.

– Ми пам’ятаємо, як довго педалювалася ідея щодо “неприступної фортеці Севастополь”, гордості “російської слави” тощо, що є абсолютною неправдою. Цей пропагандистський угар міцно засів у головах росіян, а тому втрата Криму для них може призвести до непередбачених наслідків усередині самої РФ, – повідомив Грабський.

Військовий експерт Олег Жданов, у свою чергу, заявив в ефірі одного з українських каналів, що в Криму 20 серпня міг відпрацювати дрон-камікадзе.

– Питання у тому, хто його запустив. Адже ми знаємо, що дрон-камікадзе може літати до 80 км. Те, що вони кажуть, що його збили, – це неправда. Він цілеспрямовано, судячи з відео, вдарив у дах будівлі. Це каже про те, що він був керований, – сказав експерт.

Жданов додав, що зважаючи на все, “хтось дає зрозуміти окупантам, що в них під ногами горітиме земля… і що їхній час (у Криму, – Ред.) закінчився”.

Реакція росіян на вибухи у Криму та Севастополі

ЗМІ публікують відео, на якому видно кількакілометрову пробку на виїзді з Севастополя, де другий день лунають вибухи, до Ялти.



Тим часом із Євпаторії публікують відео, на якому налякана росіянка, використовуючи нецензурну лексику, каже, що “нада валіть із Крима”.

Вона знімала вибухи у небі над містом і говорила, що “не знає, що буде вранці”.

Фото: колаж Факти ICTV