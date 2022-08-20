Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Залишив місто без оборони під час війни: меру Констянтинівки оголошено про підозру

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Залишив місто без оборони під час війни: меру Констянтинівки оголошено про підозру

Меру Костянтинівки та керівнику місцевого комунального підприємства на Донеччині повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

– За даними слідства, на початку квітня 2022 року мер міста, наближеного до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами, – йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Мер разом з керівником місцевого комунального підприємства заволоділи коштами міськради на суму понад 363 тис грн, які надавались на будівельні роботи із влаштування захисних об’єктів Костянтинівки. Підозрювані розпорядились ними на власний розсуд.

Зараз дивляться
Читайте
Збирали інформацію для вербування: СБУ викрила агентів РФ у пенітенціарній системі на півдні

Джерело: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка