Залишив місто без оборони під час війни: меру Констянтинівки оголошено про підозру

Серпень, 20 в 13:54

Меру Костянтинівки та керівнику місцевого комунального підприємства на Донеччині повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

– За даними слідства, на початку квітня 2022 року мер міста, наближеного до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами, – йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Мер разом з керівником місцевого комунального підприємства заволоділи коштами міськради на суму понад 363 тис грн, які надавались на будівельні роботи із влаштування захисних об’єктів Костянтинівки. Підозрювані розпорядились ними на власний розсуд.

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Джерело: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора