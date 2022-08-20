Серпень, 20 в 9:09

У новий пакет військової допомоги США у розмірі $775 млн увійдуть 15 безпілотників ScanEagle, які суттєво посилять можливості ЗСУ.

Характеристики ScanEagle

ScanEagle — це новітні безпілотні літальні апарати, розроблені компаніями Boeing та Insitu на основі конструкції БПЛА SeaScan. Його основна задача – забезпечувати розвідку з повітря та допомагати у цілевказуванні.

Також у дрона є інфрачервона або електрооптична камера, що встановлюється в носовій частині БПЛА та може обертатися.

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Великою перевагою безпілотника є те, що він не потребує аеродрому для дислокації та запускається за допомогою пневматичної пускової катапульти. Для посадки ж ScanEagle має гак, яким він зачіпляється за натягнутий трос.

Загальний час польоту безпілотника може сягати 20 годин, а дальність польоту – 100 кілометрів. Дрон може розвивати швідкість до 139 км/год.

Може вплинути на хід війни

Голова громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк нагалосив на здатності безпілотника серйозно вплинути на ведення бойових дій від ЗСУ, як свого часу це зробили і HIMARS, і 155-міліметрові гаубиці М-777.

Американці кілька місяців роздумували, чи можуть вони передати ЗСУ таку сучасну військову техніку. Адже якщо безпілотник зіб’ють, то російські військові отримають доступ до потужних технологій. І ось вони їдуть до ЗСУ.