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Факти / Україна

Здатні серйозно вплинути на хід війни. Характеристики безпілотників ScanEagle, які їдуть до України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Здатні серйозно вплинути на хід війни. Характеристики безпілотників ScanEagle, які їдуть до України

У новий пакет військової допомоги США у розмірі $775 млн увійдуть 15 безпілотників ScanEagle, які суттєво посилять можливості ЗСУ.

Характеристики ScanEagle

ScanEagle —  це новітні безпілотні літальні апарати, розроблені компаніями Boeing та Insitu на основі конструкції БПЛА SeaScan. Його основна задача – забезпечувати розвідку з повітря та допомагати у цілевказуванні. 

Також у дрона є інфрачервона або електрооптична камера, що встановлюється в носовій частині БПЛА та може обертатися.

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Великою перевагою безпілотника є те, що він не потребує аеродрому для дислокації та запускається за допомогою пневматичної пускової катапульти. Для посадки ж ScanEagle має гак, яким він зачіпляється за натягнутий трос.

Загальний час польоту безпілотника може сягати 20 годин, а дальність польоту – 100 кілометрів. Дрон може розвивати швідкість до 139 км/год. 

Може вплинути на хід війни

Голова громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк нагалосив на здатності безпілотника серйозно вплинути на ведення бойових дій від ЗСУ, як свого часу це зробили і HIMARS, і 155-міліметрові гаубиці М-777.

Американці кілька місяців роздумували, чи можуть вони передати ЗСУ таку сучасну військову техніку. Адже якщо безпілотник зіб’ють, то російські військові отримають доступ до потужних технологій. І ось вони їдуть до ЗСУ.

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