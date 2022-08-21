Серпень, 21 в 14:48

Українська армія гостро потребує бронетехніки, артилерії, систем протиповітряної оборони, автомобілів.

Про це виданню НВ розповів Тарас Чмут, голова фонду Повернись живим.

За його словами, в умовах повномасштабної війни ніколи не буває достатньої кількості озброєння, адже будь-яка техніка рано чи пізно може закінчитися.

Зараз дивляться

І варто розуміти, що за нашим бажанням Україні не можуть одразу надати те, чого вона хоче.

– Очевидно, ми не отримаємо завтра все по всій номенклатурі, що ми хочемо. Тобто це якийсь процес. І чим він швидший, з одного боку, тим більше можливостей. З іншого боку, тим більший виклик перед нами, тому що треба відбирати людей, готувати їх, вони це мають опановувати, на практиці розуміти, як воно себе показує. Тому що паперові ТТХ (тактико-технічні характеристики) і реальні ТТХ — це про різне, це процес, – зауважив Тарас Чмут.

Щодо бронетехніки, яку Україна отримує від західних держав, то це зазвичай пострадянська техніка або MRAP [колісні бронеавтомобілі з посиленим протимінним захистом] і машини схожого класу. А Збройним силам більше хотілося б повноцінні бойові машини: БМП, БТРи та танки.

Не менш важливими для наших військових є безпілотники, засоби зв’язку, нічного бачення тощо.

Також на думку Тараса Чмута, зараз зарано говорити про зміну ходу війни навіть попри отримання від Заходу високоточної зброї. Проте це озброєння суттєво ускладнює для російського ворога ведення бойових дій.

За словами голови фонду, не можна говорити про якусь залежність між кількістю зброї та нашою перемогою, бо Україна воює із ядерною державою.

– Уявіть, що у нас завтра з’являються 10 тис. танків, а післязавтра по нас завдають ядерний удар. Чи допоможуть нам 10 тис. танків у випадку ядерного удару? Напевно, ні. Тому немає якоїсь цифри, скільки треба, – наголосив Тарас Чмут.

Раніше повідомлялося, що фонд допомоги армії Повернись живим та турецька компанія Baykar оголосили про співпрацю.