Карта бойових дій на 21.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 21 в 14:31

На 179-ту добу повномасштабної війни російські війська наступають на Сході та Півдні України.

Карта бойових дій в Україні на 21.08.2022

На Волинському та Поліському напрямках Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував переміщення засобів протиповітряної оборони Збройних сил РФ на територію Білорусі.

На Сіверському напрямку напередодні окупанти гатили з мінометів по населених пунктах Пушкарі Чернігівської області та Миропілля й Павлівка Сумської області.

Зараз дивляться

На Харківському напрямку під обстріл ствольної та реактивної артилерії РФ потрапили райони Прудянки, Руських Тишків, Шестакового, Піщаного та Печенігів.

Ворожі авіаційні удари прийшлися неподалік Мосьпанового, Старого Салтова та Гусарівки.

Поблизу Великих Проходів працював російський безпілотник.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Шевелівки, Краснопілля, Дібрівного, Норцівки, Сулигівки та Долини.

Провальною для окупантів була розвідка боєм у бік Пасіки – Богородичного та штурм у бік Бражківки – Нової Дмитрівки й Сулигівки – Нової Дмитрівки. Зазнавши втрат, росіяни відступили.

На Краматорському напрямку під обстрілами ствольної та реактивної артилерії РФ перебували райони біля Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Не увінчався успіхом для армії Росії наступ у бік Берестового – Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції українських військ із танків, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Шуми та Залізне.

Завдали авіаударів росіяни неподалік Зайцевого, Бахмута та Соледара.

Відкинули українські захисники російських загарбників під час наступальних боїв у бік Покровського – Бахмутського та Семигір’я – Зайцевого.

Точаться бої на напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку під обстрілом перебували райони Мар’їнки, Водяного, Олександрополя та Пісків.

Авіаудари прийшлися неподалік Авдіївки, Новобахмутівки, Мар’їнки, Водяного та Красногорівки.

Ворожий безпілотник розвідував ситуацію в районах населених пунктів Покровськ, Красногорівка, Веселе та Опитне.

Точаться бої на напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар’їнка, де підрозділи армії РФ ідуть штурмом.

На Новопавлівському напрямку окупанти застосували артилерію поблизу Шевченко, Великої Новосілки, Пречистівки та Времівки, а авіацію – неподалік Новомихайлівки та Павлівки.

На Запорізькому напрямку ствольну, реактивну артилерію й танки росіяни залучали для обстрілів районів населених пунктів Нескучне, Залізничне, Малинівка, Мала Токмачка, Полтавка, Новосілка, Дорожнянка, Оріхів, Малі Щербаки, Червоне та Новоданилівка.

Авіаційних ударів завдано по районах Гуляйполя, Ольгівського та Червоного.

У районі Запоріжжя Генеральний штаб ЗСУ зафіксував російський безпілотник Орлан-10.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони 17 населених пунктів, а біля Ольгиного, Зарічного, Новогригорівки, Білої Криниці, Таврійського, Лозового та Андріївки завдав авіаційних ударів.

Частковий успіх мають окупанти на Миколаївському напрямку, де ідуть у наступ у бік Васильків – Благодатного.

Зокрема, відомо, що окупанти зайняли південну околицю Благодатного. Бойові дії в районі населеного пункту тривають.

Втрати РФ на 21 серпня 2022

особового складу – близько 45 200 (+300),

танків ‒ 1 912 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 4 224 (+12),

артилерійських систем – 1 028 (+10),

реактивних систем залпового вогню – 266,

засобів протиповітряної оборони – 141,

літаків – 234,

гелікоптерів – 197,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 806 (+3),

крилатих ракет – 190,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 143 (+6),

спеціальної техніки – 99 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.