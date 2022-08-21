На Луганщині сусіди і родичі “здають” чоловіків на фронт за 60 тис. рублів – Гайдай

Серпень, 21 в 9:33

В невеличких містах окупованої Луганщини росіяни пропонують місцевим по 60 тисяч рублів за те, що вони “здадуть” чоловіків, яких можна відправити на фронт.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, сусіди і навіть родичі не відмовляються від такої “винагороди”.

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– Логіка проста – не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. На новеньку Ладу, щоправда, не вистачить, але ж тут і не Росія, – розповідає Сергій Гайдай.

Він зауважує, що самі росіяни не хочуть йти у відкритий бій, тому продовжують збирати на окупованих територіях чоловіків, яких потім кидатимуть у пекло.

Наразі окупанти зосередили всі зусилля на Бахмутському напрямку, але вже майже два місяці не мають серйозних перемог і просувань на фронті через міцну оборону та опір ЗСУ.

Раніше Сергій Гайдай повідомив, що окупанти проводять примусову мобілізацію в захоплених влітку містах. Росіяни спочатку запевняли, що примусова мобілізація проводитиметься тільки на захоплених у 2014 році територіях.

Але чоловіки поступово зникають у Старобільську, Біловодську, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай