Нова “бавовна” у Криму: Чубаров повідомив про вибухи в морі біля Алупки
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Фото: Depositphotos
В анексованому Криму біля міста Алупка в морі пролунало декілька вибухів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
– Хвилин 40-50 тому в Алупці, в морі, від берега на відстані 2-3 кілометри 6-7 спалахів і пізніше бавовни, – написав він.
Офіційних підтверджень від ЗСУ або повідомлення з боку окупантів наразі не надходили.
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