Серпень, 21 в 0:07

В анексованому Криму біля міста Алупка в морі пролунало декілька вибухів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

– Хвилин 40-50 тому в Алупці, в морі, від берега на відстані 2-3 кілометри 6-7 спалахів і пізніше бавовни, – написав він.

Офіційних підтверджень від ЗСУ або повідомлення з боку окупантів наразі не надходили.

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