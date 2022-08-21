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Факти / Україна

Окупанти зайняли околицю Благодатного на Півдні – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

На 179-ту добу повномасштабної війни російські війська зазнали поразки на трьох напрямках на Сході, однак мали частковий успіх на Півдні.

Так, не увінчалась успіхом для окупантів розвідка боєм у бік Пасіки – Богородичного на Слов’янському напрямку.

Після цього російським загарбникам довелось відійти.

Зараз дивляться

Із втратами відступили росіяни після штурму в бік Бражківки – Нової Дмитрівки й Сулигівки – Нової Дмитрівки.

Провалився в армії РФ наступ у бік Берестового – Івано-Дар’ївки на Краматорському напрямку.

Невдалими для росіян були наступальні бої в бік Покровського – Бахмутського та Семигір’я – Зайцевого на Бахмутському напрямку.

Станом на 21 серпня точаться бої на напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк.

Фото: ISW

Частковий успіх напередодні мали окупанти під час наступального бою в бік Васильків – Благодатного на Миколаївському напрямку.

Фото: ISW

За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог зайняв південну околицю Благодатного.

Бойові дії в районі населеного пункту тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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