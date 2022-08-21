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Факти / Україна

Перед 24 серпня РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ОК Південь

Валентина Летяк, редакторка стрічки
російські кораблі
Фото: Depositphotos

Росія, ймовірно, готується до обстрілу українських міст на День Незалежності України, 24 серпня, оскільки збільшила кількість носіїв ракет Калібр у Чорному морі.

Про це заявила в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони ОК Південь Наталія Гуменюк.

– Ми бачимо, що Росія істотно збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Зокрема, з ракетами Калібр їх зараз п’ять, серед них є підводні, – уточнила вона.

За її словами, якщо РФ запустить ракети цієї ночі – це може буде знаком, що вона готова їх використовувати, незважаючи на велику вартість і невелику кількість, яка ще залишилася.

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Раніше Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що Росія тримає зараз у Чорному морі на бойовому чергуванні п’ять кораблів із 36 ракетами типу Калібр на борту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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