Серпень, 21 в 16:30

Працівникам установ, які розташовані в урядовому кварталі, рекомендують з 22 до 26 серпня працювати з дому у дистанційному режимі.

Про це повідомило видання Українська правда з посиланням на власні джерела в парламенті та уряді.

Зазначається, що апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно, за винятком колег, які задіяні у міжнародних делегаціях та підготовці до наступного засідання.

Зараз дивляться

Працівникам державних установ в урядовому кварталі рекомендують наступного тижня “за можливості менше там з’являтися”.

Зазначимо, що урядовий квартал – це район у середмісті Києва, де розташовані ключові державні установи: Офіс президента, Кабмін, Верховна Рада, а також низка депутатських комітетів.

Раніше президент Володимир Зеленський припустив, що наступного тижня Росія може готувати особливо жорстокі провокації.

Це пов’язано з Днем державного прапора та Днем Незалежності, які в Україні відзначатимуться 23 та 24 серпня відповідно.