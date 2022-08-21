Ракетний удар по Вознесенську: у лікарнях перебувають 3 дорослих та 2 дітей
21 серпня в лікарнях перебувають троє дорослих та двоє дітей, які напередодні постраждали від ракетного удару по Вознесенську Миколаївської області.
Загалом поранення дістали 14 людей, серед яких троє дітей.
Одну з дівчаток, якій уламок снаряду вирвав око, ще вчора транспортували до Миколаєва.
За даними Оперативного командування Південь, близько 11:30 20 серпня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Вознесенську ракетою типу Калібр.
Ворожий снаряд пошкодив конструктивні елементи з першого по п’ятий поверх.
У будинку зруйновано балкони, вибито вікна.
Крім того, пошкоджено близько п’яти одноповерхових будинків.
Уламки ракети знайшли навіть неподалік Південноукраїнської атомної електростанції.
Через це в НАЕК Енергоатом припустили, що окупанти могли цілити саме в АЕС.
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Джерело: Віталій Кім
Фото: Віталій Кім