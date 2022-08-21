Ракетний удар по Вознесенську: у лікарнях перебувають 3 дорослих та 2 дітей

Серпень, 21 в 12:34

21 серпня в лікарнях перебувають троє дорослих та двоє дітей, які напередодні постраждали від ракетного удару по Вознесенську Миколаївської області.

Загалом поранення дістали 14 людей, серед яких троє дітей.

Одну з дівчаток, якій уламок снаряду вирвав око, ще вчора транспортували до Миколаєва.

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За даними Оперативного командування Південь, близько 11:30 20 серпня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Вознесенську ракетою типу Калібр.

Ворожий снаряд пошкодив конструктивні елементи з першого по п’ятий поверх.

У будинку зруйновано балкони, вибито вікна.

Крім того, пошкоджено близько п’яти одноповерхових будинків.

Уламки ракети знайшли навіть неподалік Південноукраїнської атомної електростанції.

Через це в НАЕК Енергоатом припустили, що окупанти могли цілити саме в АЕС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Віталій Кім

Фото: Віталій Кім