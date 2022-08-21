Російські військові масово відмовляються воювати в Україні – перехоплення ГУР
Російські окупанти масово відмовляються йти в наступ і воювати в Україні. Про це свідчить чергове перехоплення розмови військового РФ, яке оприлюднило Головне управління розвідки України.
Солдат російської окупаційної армії сподівається, що цього місяця його підрозділ виведуть в Росію.
– Я дуже сподіваюся, що нас реально виведуть і ми звалимо звідси нарешті. Я якось їду з позиції, дивлюся: мінус танк і екіпаж, просто втікають. Я спочатку подумав, що прилетіло. А виявляється, ні. Просто у нас танк несправний, і він загорівся. Ми вже все, у нас люди здаються. У нас найближчим часом мав бути наступ, а людей бракує, бо всі відмовляються, – жаліється окупант.
Днями американський Інститут вивчення війни також повідомив, що серед проросійских сил, які воюють проти України, стався розкол.
За наявною інформацією, так звані ополченці “ЛНР” відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та поскаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.