Серпень, 21 в 20:28

Окупаційні війська РФ завдали ударів з Ураганів по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині, є загибла та поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– У Зеленодольськ прилетіли 15 реактивних снарядів. Загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранені, серед них 9-річний хлопчик. Всі у лікарні. Один з постраждалих тяжкий, – повідомив він.

За словами Резніченко, в результаті обстрілів у місті зафіксовано руйнування житла. Російські снаряди пошкодили й дитячу спортивну школу.

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Голова Дніпропетровської ОВА додав, що наразі на місці працюють рятувальники та поліція, які з’ясовують деталі.

Нагадаємо, уранці 20 серпня російські війська випустили по Дніпру крилаті ракети. Наразі відомо, що усі чотири Калібри, якими росіяни атакували обласний центр, збила українська протиповітряна оборона.

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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко