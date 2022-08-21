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Факти / Україна

У Новій Каховці пролунало близько 15 вибухів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
вибухи у миколаєві

Ввечері 21 серпня у Новій Каховці на Херсонщині пролунало близько 15 вибухів.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

У соціальних мережах припускають, що ЗСУ знищують чергові бази російських окупантів.

Зараз дивляться

Також сьогодні ввечері потужні вибухи було чутно на території тимчасового окупованого півострова Крим. Зокрема, у Євпаторії та Саках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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