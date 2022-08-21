У Новій Каховці пролунало близько 15 вибухів
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Ввечері 21 серпня у Новій Каховці на Херсонщині пролунало близько 15 вибухів.
Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.
У соціальних мережах припускають, що ЗСУ знищують чергові бази російських окупантів.
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Також сьогодні ввечері потужні вибухи було чутно на території тимчасового окупованого півострова Крим. Зокрема, у Євпаторії та Саках.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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