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Факти / Україна

ЗАЕС працює з ризиком порушення радіаційної та пожежної безпеки – Енергоатом

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ЗАЕС
Фото: УНІАН

Російські окупанти періодично обстрілюють територію Запорізької АЕС, тому станція станом на 21 серпня працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

За даними Енергоатому, через обстріли наразі один із трьох енергоблоків АЕС відключено, серйозно пошкоджена азотно-киснева станція та три датчики радіаційного моніторингу, а ще є ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

– 20 серпня внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), в будівлі вибиті вікна, – уточнили в компанії.

Водночас українські атомники продовжують працювати для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а ЗАЕС – виробляти електроенергію для потреб нашої енергосистеми.

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