Жданов пояснив, як закінчити війну, коли ЗСУ вийдуть на кордони України 1991 року

Серпень, 21 в 18:46

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, як закінчити війну у випадку, коли ЗСУ вийдуть на кордони України 1991 року, а російська армія продовжить обстрілювати нас зі своєї території.

За його словами, є кілька варіантів розв’язання цього питання, зокрема дипломатичний – призвати миротворчі сили.

– Така ситуація щодо поділу протиборчих сторін проводиться на північному Кіпрі, вона триває з 1974 року до теперішнього часу. Між північним і південним Кіпром розташовані миротворчі війська і, виходить, хто б не стріляв, вони стріляють у солдатів ООН. Таким чином було досягнуто припинення вогню, – розповів Жданов.

Якщо ж ООН не допоможе владнати ситуацію, можна створити міжнародну коаліцію з третіх країн, які виділять війська і поставлять їх між українською та російською арміями.

Зараз дивляться

– І тоді, якщо Російська Федерація вистрілить в цього солдата, ці країни автоматично вступлять у війну. Ну а ООН, в цьому випадку, має ввести санкції проти Росії як країни, яка не виконує норми міжнародного права, – сказав експерт.

Третій варіант, який може допомогти закінчити війну – це вогневий вплив.

– Так, він може наростати нескінченно. Коли батарея чи САУ, припустимо, висуваються на позиції для ведення вогню, можна дати попереджувальний постріл, а можна знищити противника. Це силовий варіант, але він теж себе досить добре показує. Коли противник знає, що може бути знищений, він десять разів подумає, чи виходити на позицію, – додав Жданов.

Джерело: Олег Жданов