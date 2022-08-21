Серпень, 21 в 10:08

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 45 200 російських окупантів, за минулу добу – ще 300.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові також знищили ще п’ять ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем і збили три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 912 (+5);

бойові броньовані машини ‒ 4 224 (+12);

артилерійські системи – 1 028 (+10);

РСЗВ – 266;

засоби ППО – 141;

літаки – 234;

гелікоптери – 197;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3);

крилаті ракети – 190;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 143 (+6);

спеціальна техніка – 99 (+2).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.