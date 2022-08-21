Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ ліквідували понад 45 тис. військових РФ – за добу ще 300

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ ліквідували понад 45 тис. військових РФ – за добу ще 300
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 45 200 російських окупантів, за минулу добу – ще 300.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові також знищили ще пять ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем і збили три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 912 (+5);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 224 (+12);
  • артилерійські системи – 1 028 (+10);
  • РСЗВ – 266;
  • засоби ППО – 141;
  • літаки – 234;
  • гелікоптери – 197;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3);
  • крилаті ракети – 190;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 143 (+6);
  • спеціальна техніка – 99 (+2).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка