ЗСУ ліквідували понад 45 тис. військових РФ – за добу ще 300
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 45 200 російських окупантів, за минулу добу – ще 300.
За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові також знищили ще п’ять ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем і збили три безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 912 (+5);
- бойові броньовані машини ‒ 4 224 (+12);
- артилерійські системи – 1 028 (+10);
- РСЗВ – 266;
- засоби ППО – 141;
- літаки – 234;
- гелікоптери – 197;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3);
- крилаті ракети – 190;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 143 (+6);
- спеціальна техніка – 99 (+2).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.
Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.