ЗСУ відбили атаку окупантів в районі Потьомкиного Херсонської області

Серпень, 21 в 17:26

У Херсонській області мотострілецький взвод росіян за підтримки двох БМП-2 намагався сьогодні проводити штурмові дії в напрямку Потьомкиного.

Проте ЗСУ відбили ворожу атаку, завдавши великих втрат, і змусили окупантів відступити, повідомляє ОК Південь.

– В напрямку Благодатного бої тривають, – уточнюють військові.

За їхніми даними, ворог проводить повітряну розвідку, але наші зенітно-ракетні підрозділи в районі Високопілля знищили безпілотник Орлан-10.

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Водночас Повітряні сили ЗСУ стверджують, що сьогодні у небі над Херсонською областю знищили відразу три російські безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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