ЗСУ відбили атаку окупантів в районі Потьомкиного Херсонської області
У Херсонській області мотострілецький взвод росіян за підтримки двох БМП-2 намагався сьогодні проводити штурмові дії в напрямку Потьомкиного.
Проте ЗСУ відбили ворожу атаку, завдавши великих втрат, і змусили окупантів відступити, повідомляє ОК Південь.
– В напрямку Благодатного бої тривають, – уточнюють військові.
За їхніми даними, ворог проводить повітряну розвідку, але наші зенітно-ракетні підрозділи в районі Високопілля знищили безпілотник Орлан-10.
Водночас Повітряні сили ЗСУ стверджують, що сьогодні у небі над Херсонською областю знищили відразу три російські безпілотники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.
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