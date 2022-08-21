ЗСУ знищили склади РФ у Чорнобаївці та Стариці – ОК Південь

Серпень, 21 в 7:17

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України напередодні виконали на Півдні понад 230 вогневих завдань.

Відомо про ураження командного пункту 247 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії.

Крім того, знищено склади ворожих боєприпасів у Чорнобаївці та Стариці.

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Також українська авіація завдала п’ять ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки росіян.

Протягом 20 серпня армія РФ на Півдні України втратила:

75 військових,

корпусну самохідну гармату Гіацинт-С,

два танки Т-72,

шість одиниць броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Мотострілецька рота армії Росії за підтримки трьох танків тричі марно намагалась іти штурмом з Олександрівки в бік Таврійського.

Дев’ять разів українські позиції вздовж лінії зіткнення атакували ворожі штурмовики та гелікоптери. Минулось теж без втрат серед українських захисників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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