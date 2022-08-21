ЗСУ знищили склади РФ у Чорнобаївці та Стариці – ОК Південь
Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України напередодні виконали на Півдні понад 230 вогневих завдань.
Відомо про ураження командного пункту 247 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії.
Крім того, знищено склади ворожих боєприпасів у Чорнобаївці та Стариці.
Також українська авіація завдала п’ять ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки росіян.
Протягом 20 серпня армія РФ на Півдні України втратила:
- 75 військових,
- корпусну самохідну гармату Гіацинт-С,
- два танки Т-72,
- шість одиниць броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Мотострілецька рота армії Росії за підтримки трьох танків тричі марно намагалась іти штурмом з Олександрівки в бік Таврійського.
Дев’ять разів українські позиції вздовж лінії зіткнення атакували ворожі штурмовики та гелікоптери. Минулось теж без втрат серед українських захисників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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