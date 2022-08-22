Армія РФ не може просунутися на Сході та має частковий успіх на Півдні – ЗСУ

Серпень, 22 в 7:51

Протягом минулої доби українські захисники відкинули російських окупантів під час штурмових та наступальних дій на Сході України.

Відійшли окупанти після невдалої спроби наступу в бік Довгенького – Дібрівного, Бражківки – Нової Дмитрівки на Слов’янському напрямку.

Точаться бої в бік Спірного – Веселого на Краматорському напрямку, де росіяни теж намагаються вести наступ.

Зараз дивляться

Не увінчався для ворога успіхом наступ у бік Вершини – Кодеми й Гладосового – Кодеми на Бахмутському напрямку.

Бої тривають на напрямках:

Стряпівка – Соледар,

Покровське – Бахмут,

Травневе – Кодема,

Семигір’я – Зайцеве,

Гладосове – Курдюмівка.

Провалилася в армії РФ спроба штурму в бік Спартака – Опитного, Новоселівки Другої – Красногорівки, Донецька – Першотравневого, Пісків – Невельського, Лозового – Невельського на Авдіївському напрямку.

Відійшли росіяни після наступу в бік Макарівки – Времівки на Запорізькому напрямку.

Частковий успіх мають штурмові дії окупантів у районі Благодатного на Миколаївському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.