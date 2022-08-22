Армія РФ не може просунутися на Сході та має частковий успіх на Півдні – ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники відкинули російських окупантів під час штурмових та наступальних дій на Сході України.
Відійшли окупанти після невдалої спроби наступу в бік Довгенького – Дібрівного, Бражківки – Нової Дмитрівки на Слов’янському напрямку.
Точаться бої в бік Спірного – Веселого на Краматорському напрямку, де росіяни теж намагаються вести наступ.
Не увінчався для ворога успіхом наступ у бік Вершини – Кодеми й Гладосового – Кодеми на Бахмутському напрямку.
Бої тривають на напрямках:
- Стряпівка – Соледар,
- Покровське – Бахмут,
- Травневе – Кодема,
- Семигір’я – Зайцеве,
- Гладосове – Курдюмівка.
Провалилася в армії РФ спроба штурму в бік Спартака – Опитного, Новоселівки Другої – Красногорівки, Донецька – Першотравневого, Пісків – Невельського, Лозового – Невельського на Авдіївському напрямку.
Відійшли росіяни після наступу в бік Макарівки – Времівки на Запорізькому напрямку.
Частковий успіх мають штурмові дії окупантів у районі Благодатного на Миколаївському напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.