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Факти / Україна

Армія РФ не може просунутися на Сході та має частковий успіх на Півдні – ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Армія РФ не може просунутися на Сході та має частковий успіх на Півдні – ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники відкинули російських окупантів під час штурмових та наступальних дій на Сході України.

Відійшли окупанти після невдалої спроби наступу в бік Довгенького – Дібрівного, Бражківки – Нової Дмитрівки на Слов’янському напрямку.

Карта бойових дій довкола Донецька 21 серпня 2022

Фото: ISW

Точаться бої в бік Спірного – Веселого на Краматорському напрямку, де росіяни теж намагаються вести наступ.

Зараз дивляться

Не увінчався для ворога успіхом наступ у бік Вершини – Кодеми й Гладосового – Кодеми на Бахмутському напрямку.

Бої тривають на напрямках:

  • Стряпівка – Соледар,
  • Покровське – Бахмут,
  • Травневе – Кодема,
  • Семигір’я – Зайцеве,
  • Гладосове – Курдюмівка.

Провалилася в армії РФ спроба штурму в бік Спартака – Опитного, Новоселівки Другої – Красногорівки, Донецька – Першотравневого, Пісків – Невельського, Лозового – Невельського на Авдіївському напрямку.

Відійшли росіяни після наступу в бік Макарівки – Времівки на Запорізькому напрямку.

Частковий успіх мають штурмові дії окупантів у районі Благодатного на Миколаївському напрямку.

Карта бойових дій довкола Херсона та Миколаєва 21 серпня 2022

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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