Карта бойових дій на 22.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 22 в 13:03

На 180-ту добу повномасштабної війни російські війська не полишають намірів встановити повний контроль над територіями Луганської та Донецької областей, а також утримати захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької й Миколаївської областей.

Карта бойових дій в Україні на 22.08.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін протягом доби не відбулось.

Зі ствольної артилерії окупанти обстріляли райони Катеринівки та Ободів Сумської області.

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На Харківському напрямку танки, ствольну та реактивну артилерію російські загарбники залучали для обстрілів районів неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба.

На Слов’янському напрямку під ворожим вогнем перебували райони поблизу Дібрівного, Мазанівки та Долини.

Відступили росіяни після невдалого наступу в бік Довгенького – Дібрівного, Бражківки – Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Дронівки та Серебрянки.

Точаться бої на напрямку Спірне – Веселе, де армія РФ намагається наступати.

Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню російські війська гатили по районах Соледара, Зайцевого й Білогорівки на Бахмутському напрямку.

Провалився наступ у росіян на напрямках Вершина – Кодема й Гладосове – Кодема.

Тривають бої на напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка.

На Авдіївському напрямку під обстрілом ствольної та реактивної артилерії РФ перебували райони неподалік Опитного, Мар’їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського.

Не увінчались успіхом для росіян штурмові дії на напрямках:

Спартак – Опитне,

Новоселівка Друга – Красногорівка,

Донецьк – Першотравневе,

Піски – Невельське,

Лозове – Невельське.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки.

На Запорізькому напрямку під обстрілом перебували райони Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки.

Біля Малої Токмачки та Ольгівського росіяни завдали авіаударів.

Відійшли російські загарбники після наступу в бік Макарівки – Времівки.

Із танків, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли райони 13 населених пунктів на Південнобузькому напрямку.

Авіаудари прийшлися поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки.

Частковий успіх мають штурмові дії військ РФ у районі населеного пункту Благодатне на Миколаївському напрямку.

Втрати РФ на 22 серпня 2022

особового складу – близько 45 400 (+200),

танків ‒ 1 919 (+7),

бойових броньованих машин ‒ 4 230 (+6),

артилерійських систем – 1 032 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 266,

засобів протиповітряної оборони – 145 (+4),

літаків – 234,

гелікоптерів – 198 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 815 (+9),

крилатих ракет – 194 (+4),

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 149 (+6),

спеціальної техніки – 99.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.