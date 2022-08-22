Корегували удари РФ по Запоріжжю: СБУ викрила зрадників, завербованих російським ГРУ

Серпень, 22 в 14:47

Служба безпеки України викрила агентурну групу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Запоріжжю. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

— В результаті багатоетапної спецоперації у Запорізькій області нейтралізовано агентурну групу головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), яка збирала дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні, – йдеться у повідомленні.

Організатором агентурної групи виявилася мешканка тимчасово окупованого Мелітополя, яку російські спецслужб завербували для для проведення підривної діяльності.

За даними слідства, її чоловік входить до складу окупаційного угруповання Росії і бере безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ на південному фронті.

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Жінка для збору розвідданих залучила свекра, який мешкав в обласному центрі. Він мав здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням українських військ і робити фотофіксацію об’єктів.

А отриману від родича інформацію зрадниця передавала окупантам для планування і підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту.