Немає однієї зі стін: РФ вдарила по школі в Костянтинівці
Уночі 22 серпня російські військові обстріляли Костянтинівку та Торецьк Донецької області.
У Костянтинівці окупанти поцілили в місцеву школу №17.
Удар по навчальному закладу росіяни завдали близько четвертої ранку.
– Будівля зазнала серйозних пошкоджень, але ніхто не постраждав, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Костянтинівська школа №17 стала 263-ю, яку російські загарбники пошкодили з початку повномасштабного вторгнення.
Загалом в області зазнали руйнувань уже 594 заклади освіти.
Ракетний удар по Торецьку минувся без жертв, однак є пошкоджені будинки.
Напередодні війська РФ вбили двох мирних жителів із Георгіївки та Костянтинівки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Павло Кириленко
Фото: Павло Кириленко