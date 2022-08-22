Серпень, 22 в 9:44

Уночі 22 серпня російські військові обстріляли Костянтинівку та Торецьк Донецької області.

У Костянтинівці окупанти поцілили в місцеву школу №17.

Немає однієї зі стін: РФ вдарила по школі в Костянтинівці / 2 фотографии

Удар по навчальному закладу росіяни завдали близько четвертої ранку.

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– Будівля зазнала серйозних пошкоджень, але ніхто не постраждав, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Костянтинівська школа №17 стала 263-ю, яку російські загарбники пошкодили з початку повномасштабного вторгнення.

Загалом в області зазнали руйнувань уже 594 заклади освіти.

Ракетний удар по Торецьку минувся без жертв, однак є пошкоджені будинки.

Немає однієї зі стін: РФ вдарила по школі в Костянтинівці / 3 фотографии

Напередодні війська РФ вбили двох мирних жителів із Георгіївки та Костянтинівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко