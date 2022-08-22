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Факти / Україна

Поранені четверо літніх людей: РФ обстріляла Дніпропетровську область

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022

Уночі 22 серпня російська армія завдала ударів по трьох районах Дніпропетровської області – Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському.

Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Поранені четверо літніх людей: РФ обстріляла Дніпропетровську область / 6 фотографий

По житлових квартах Нікополя росіяни випустили з Градів та ствольної артилерії 42 снаряди.

– За попередньою інформацією, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них госпіталізовані, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У місті вночі 22 серпня зруйновано два будинки, майже 50 – понівечено.

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Зазнали пошкоджень дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал.

– Через обстріли сталося п’ять пожеж. Полум’я вогнеборці вже приборкали, – наголосив керівник ОВА.

Близько двох тисяч людей залишаються без світла, тому що виведена з ладу лінія електропередач.

У Зеленодольській громаді Криворізького району, яку ворог обстріляв з Ураганів, минулося без руйнувань та постраждалих.

У Синельниківському районі ворожі ракети зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури.

Інформацію щодо загиблих та поранених нині з’ясовує обласна влада.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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