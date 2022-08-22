Серпень, 22 в 8:29

Уночі 22 серпня російська армія завдала ударів по трьох районах Дніпропетровської області – Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському.

Поранені четверо літніх людей: РФ обстріляла Дніпропетровську область / 6 фотографий

По житлових квартах Нікополя росіяни випустили з Градів та ствольної артилерії 42 снаряди.

– За попередньою інформацією, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них госпіталізовані, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У місті вночі 22 серпня зруйновано два будинки, майже 50 – понівечено.

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Зазнали пошкоджень дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал.

– Через обстріли сталося п’ять пожеж. Полум’я вогнеборці вже приборкали, – наголосив керівник ОВА.

Близько двох тисяч людей залишаються без світла, тому що виведена з ладу лінія електропередач.

У Зеленодольській громаді Криворізького району, яку ворог обстріляв з Ураганів, минулося без руйнувань та постраждалих.

У Синельниківському районі ворожі ракети зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури.

Інформацію щодо загиблих та поранених нині з’ясовує обласна влада.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко