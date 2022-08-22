Поранені четверо літніх людей: РФ обстріляла Дніпропетровську область
Уночі 22 серпня російська армія завдала ударів по трьох районах Дніпропетровської області – Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському.
По житлових квартах Нікополя росіяни випустили з Градів та ствольної артилерії 42 снаряди.
– За попередньою інформацією, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них госпіталізовані, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У місті вночі 22 серпня зруйновано два будинки, майже 50 – понівечено.
Зазнали пошкоджень дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал.
– Через обстріли сталося п’ять пожеж. Полум’я вогнеборці вже приборкали, – наголосив керівник ОВА.
Близько двох тисяч людей залишаються без світла, тому що виведена з ладу лінія електропередач.
У Зеленодольській громаді Криворізького району, яку ворог обстріляв з Ураганів, минулося без руйнувань та постраждалих.
У Синельниківському районі ворожі ракети зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури.
Інформацію щодо загиблих та поранених нині з’ясовує обласна влада.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко