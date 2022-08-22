РФ найближчим часом не зможе захопити території на Сході – ISW
Армія Росії, імовірно, вичерпала й без того обмежений ресурс для підтримання наступу на Сході України.
Таке припущення озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Тож у фахівців є підстави вважати, що наступ РФ на цій ділянці фронту наближається до кульмінації, хоча доволі незначні просування, очевидно, будуть.
Експерти певні: те, що російські військові не скористалися попередніми досягненнями навколо Бахмута та Авдіївки, свідчить про їхню неспроможність перетворити незначні тактичні успіхи в оперативні.
– Росіяни постійно давали українцям час для тактичного розмежування та відновлення обороноздатних позицій, які армія РФ повинна знову атакувати, – пояснюють аналітики.
Це, додають в ISW, і є поясненням надзвичайно повільних темпів просування Росії на Сході.
– Цей недолік, імовірно, зашкодить РФ досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, за умови, що не відбудеться серйозних змін на полі бою, – вважають в ISW.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: ISW