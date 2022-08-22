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Факти / Україна

РФ найближчим часом не зможе захопити території на Сході – ISW

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Армія Росії, імовірно, вичерпала й без того обмежений ресурс для підтримання наступу на Сході України.

Таке припущення озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Тож у фахівців є підстави вважати, що наступ РФ на цій ділянці фронту наближається до кульмінації, хоча доволі незначні просування, очевидно, будуть.

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Експерти певні: те, що російські військові не скористалися попередніми досягненнями навколо Бахмута та Авдіївки, свідчить про їхню неспроможність перетворити незначні тактичні успіхи в оперативні.

– Росіяни постійно давали українцям час для тактичного розмежування та відновлення обороноздатних позицій, які армія РФ повинна знову атакувати, – пояснюють аналітики.

Карта бойових дій довкола Донецька 21 серпня 2022

ISW

Це, додають в ISW, і є поясненням надзвичайно повільних темпів просування Росії на Сході.

Цей недолік, імовірно, зашкодить РФ досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, за умови, що не відбудеться серйозних змін на полі бою, – вважають в ISW.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

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