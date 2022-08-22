Серпень, 22 в 18:08

Звільнені з полону бійці полку Азов не виключають, що росіяни можуть використати інцидент з замахом на вбивство ідеолога рашизму Олександра Дугіна та вбивство його доньки на псевдосуді над українськими військовими, який вони планують зробити у зруйнованому ними ж Маріуполі.

Про це під час пресконференції розповів боєць Азову Владислав Жайворонок з позивним Вікіпедія.

— Я впевнений, що якщо вони проводитимуть “трибунал”, як наче це справжній “трибунал”, то вони використають це (вбивство дочки Олександра Дугіна, – Ред.) обов’язково. Росія не шукає правди. Це не буде “трибунал” з метою пошуку правди. Для Росії вже є певні висновки, які вона для себе зробила. Вона хоче показати, що підготувала. У РФ в цивільних судах виправдальних вироків приблизно 2%. Там суд – це не орган, який шукає правду. Суд в РФ – це процес, під час якого вони намагаються псевдоофіційно показати, чому ця людина винна.

Боєць додав, що Росія вже визначила, що конкретні українські військовополонені будуть визнані нею винними.

Зараз дивляться

— Росія буде підтягувати показання свідків та якихось міжнародних спостерігачів, щоб видати це за правду. Але що це будуть за свідки? Це будуть якісь невідомі громадяни, які щось казатимуть на камеру. Росія їх буде подавати за свідків. Будуть якісь громадяни інших країн – взагалі некомпетентні люди. Але громадяни інших країн? – Так. Тому Росія буде це подавати як міжнародний “процес”. Там будуть якісь представники Сирії, Північної Кореї чи Білорусі.

Жайворонок не виключає, що Росія може використовувати як можливий факт вбивства доньки Дугіна.

— Росія не просто так приплітає туди полк Азов. Я не здивуюся, якщо зараз з’являться вибиті на допитах моїх друзів, що вони під катуванням підпишуть, що вони знають і цю жінку з прізвищем Вовк і щось ще. Вони будуть робити показове імітування судового процесу.

Він додав, що в російських свідченнях завжди є низькосортні факти, тобто те, що не можна фактично перевірити, але Кремль буде видавати це як факт. Боєць наголосив, що Росія буде використовувати усі методи, щоб видати українських військових як злочинців.

— Вона (Росія, – Ред.) буде приплітати туди якихось доньок Дугіна, міфічних вбитих маріупольців, що нібито вбиті руками захисників Маріуполя. Але це не наша артилерія, літаки і танки знищували це місто. В Сил оборони Маріуполя не було такої кількості засобів, щоб зробити з містом те, що з ним сталося.

Заява полку Азов щодо теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна

Жінка, ім’я та військове посвідчення якої опублікувала ФСБ у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна – не має жодного стосунку до полку Азов та ніколи не належала до нашого підрозділу.

— Так званий документ, яким спецслужби РФ намагаються довести причетність Азову до підриву авто Дугіної, насправді є не більш ніж черговою “візитівкою Яроша”. А сам теракт – це підготовка до “трибуналу” над азовцями. Адже так Росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо “необхідності” такого судилища.

В Азові засудили незаконне судилище над українськими військовими та закликали усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб його не відбулося.

Сьогодні, 22 серпня, російська ФСБ звинуватила у вбивстві Дар’ї Дугіної українські спецслужби. За її словами, виконавцем ніби-то була громадянка України Наталія Вовк, яка після скоєння замаху нібито втекла до Естонії.

В Офісі президента зазначили, що російська пропаганда своїми звинуваченнями створює вигадані світи. Михайло Подоляк зауважив, що дивно, що на місці не знайшли візитівку Правого сектора чи естонську візу.

Скриншот: AZOV