Горіло кафе, є влучання на територію підприємства – Кім про обстріл Миколаєва

Серпень, 22 в 9:03

Орієнтовно о 03:00 22 серпня Миколаїв зазнав обстрілу.

Оновлено о 09:03. Відомо, що через ворожу атаку спалахнула пожежа в кафе.

Також наразі є інформація про влучання на територію підприємства.

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– Попередньо, постраждалих немає. Дані щодо наслідків руйнувань уточнюються, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Нагадаємо, що вибухи в Миколаєві місцеві жителі почули о третій ночі, майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги.

Загроза обстрілів тривала до самого ранку – дозволили людям покинути укриття о 06:03.

Друга повітряна небезпека в області минула о 07:28.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кім