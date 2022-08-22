Горіло кафе, є влучання на територію підприємства – Кім про обстріл Миколаєва
Орієнтовно о 03:00 22 серпня Миколаїв зазнав обстрілу.
Оновлено о 09:03. Відомо, що через ворожу атаку спалахнула пожежа в кафе.
Також наразі є інформація про влучання на територію підприємства.
– Попередньо, постраждалих немає. Дані щодо наслідків руйнувань уточнюються, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Нагадаємо, що вибухи в Миколаєві місцеві жителі почули о третій ночі, майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги.
Загроза обстрілів тривала до самого ранку – дозволили людям покинути укриття о 06:03.
Друга повітряна небезпека в області минула о 07:28.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Віталій Кім