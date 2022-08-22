Військові не бачать перспективи просування окупантів у бік Миколаєва – Кім

Серпень, 22 в 11:40

Українські військові не бачать перспективи просування російських окупантів у бік Миколаєва. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Щодо міфу про начебто наступ військ РФ. Ця інформація поширюється, як і на початку війни, щоб усі боялися. Військові не бачать перспективи швидкого просування ворога у бік Миколаєва, – наголосив він.

Також Віталій Кім додав, що 23 серпня і на День Незалежності України, 24 серпня, місто не закриватимуть. За його словами, вже готується відповідне розпорядження, згідно з яким усім рекомендують працювати дистанційно протягом цих днів.

Очільник Миколаївської ОВА закликав місцевих жителів не збиратися великими групами для святкування Дня Незалежності.

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Нагадаємо, на початку серпня Віталій Кім вже пояснював, що російські окупанти не зможуть найближчим часом захопити Миколаїв.

За його словами, це просто нереально, адже зараз лінія фронту на Півдні України розтягнута.