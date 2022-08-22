Серпень, 22 в 9:11

Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували близько 45 400 російських окупантів.

За минулу добу знищили ще 200 загарбників. Оновлені втрати окупаційної армії назвали у Генштабі ЗСУ.

Також за минулу добу українські військові знищили ще сім танків, шість бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, збили один ворожий гелікоптер, дев’ять безпілотників оперативно-тактичного рівня і чотири крилаті ракети.

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Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

танки ‒ 1 919 (+7);

бойові броньовані машини ‒ 4 230 (+6);

артилерійські системи – 1 032 (+4);

РСЗВ – 266;

засоби ППО – 145 (+4);

літаки – 234;

гелікоптери – 198 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9);

крилаті ракети – 194 (+4);

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 149 (+6);

спеціальна техніка – 99.

Найбільших втрат російські війська зазнали на Донецькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.