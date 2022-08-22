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Факти / Україна

За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів і збили один гелікоптер

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів і збили один гелікоптер
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували близько 45 400 російських окупантів.

За минулу добу знищили ще 200 загарбників. Оновлені втрати окупаційної армії назвали у Генштабі ЗСУ.

Також за минулу добу українські військові знищили ще сім танків, шість бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, збили один ворожий гелікоптер, девять безпілотників оперативно-тактичного рівня і чотири крилаті ракети.

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Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

  • танки ‒ 1 919 (+7);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 230 (+6);
  • артилерійські системи – 1 032 (+4);
  • РСЗВ – 266;
  • засоби ППО – 145 (+4);
  • літаки – 234;
  • гелікоптери – 198 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9);
  • крилаті ракети – 194 (+4);
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 149 (+6);
  • спеціальна техніка – 99.

Найбільших втрат російські війська зазнали на Донецькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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