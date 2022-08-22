За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів і збили один гелікоптер
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували близько 45 400 російських окупантів.
За минулу добу знищили ще 200 загарбників. Оновлені втрати окупаційної армії назвали у Генштабі ЗСУ.
Також за минулу добу українські військові знищили ще сім танків, шість бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, збили один ворожий гелікоптер, дев’ять безпілотників оперативно-тактичного рівня і чотири крилаті ракети.
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Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
- танки ‒ 1 919 (+7);
- бойові броньовані машини ‒ 4 230 (+6);
- артилерійські системи – 1 032 (+4);
- РСЗВ – 266;
- засоби ППО – 145 (+4);
- літаки – 234;
- гелікоптери – 198 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9);
- крилаті ракети – 194 (+4);
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 149 (+6);
- спеціальна техніка – 99.
Найбільших втрат російські війська зазнали на Донецькому напрямку.
Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.