Закритий авіапростір РФ на кордоні з північчю України та вибухи в Криму: що відбувається на 180-й день війни (онлайн)

У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління СБУ у Кіровоградській області Олександра Наконечного.

Під обстрілами опинилися Дніпропетровщина та Харківщина. Ворог потрапив у житлові та нежитлові обʼєкти. Є загибла та поранені.

Через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади в Україні запровадили кілька сигналів тривоги, аби повідомляти про різні види небезпеки.

Окупанти також вчергове обстріляли Харків, є щонайменше одна постраждала особа.

В окупованому Криму, а саме в Євпаторії, Севастополі та інших містах, спрацювало ППО. У Саках та Бахчисараї повідомляли про вибухи.