Закритий авіапростір РФ на кордоні з північчю України та вибухи в Криму: що відбувається на 180-й день війни (онлайн)
У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління СБУ у Кіровоградській області Олександра Наконечного.
Під обстрілами опинилися Дніпропетровщина та Харківщина. Ворог потрапив у житлові та нежитлові обʼєкти. Є загибла та поранені.
Через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади в Україні запровадили кілька сигналів тривоги, аби повідомляти про різні види небезпеки.
Окупанти також вчергове обстріляли Харків, є щонайменше одна постраждала особа.
В окупованому Криму, а саме в Євпаторії, Севастополі та інших містах, спрацювало ППО. У Саках та Бахчисараї повідомляли про вибухи.
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