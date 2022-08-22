Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Закритий авіапростір РФ на кордоні з північчю України та вибухи в Криму: що відбувається на 180-й день війни (онлайн)

Закритий авіапростір РФ на кордоні з північчю України та вибухи в Криму: що відбувається на 180-й день війни (онлайн)

У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління СБУ у Кіровоградській області Олександра Наконечного.

Під обстрілами опинилися Дніпропетровщина та Харківщина. Ворог потрапив у житлові та нежитлові обʼєкти. Є загибла та поранені.

Через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади в Україні запровадили кілька сигналів тривоги, аби повідомляти про різні види небезпеки.

Окупанти також вчергове обстріляли Харків, є щонайменше одна постраждала особа.

В окупованому Криму, а саме в Євпаторії, Севастополі та інших містах, спрацювало ППО. У Саках та Бахчисараї повідомляли про вибухи.

З початку З кінця
Пряма трансляція
01:13 - 22 серпня

Президент Володимир Зеленський під час свого звернення за підсумками 21 серпня наголосив, що якщо РФ влаштує судилище над українськими захисниками у Маріуполі на День Незалежності України, то це буде лінією, за якою будь-які переговори з Росією неможливі.

– Зараз у ЗМІ достатньо повідомлень про те, що у Маріуполі готується декорація для абсолютно гидкого, абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні у окупанта. Щоб там не думали окупанти, щоб не планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших у порушення усіх домовленостей, у порушення усіх міжнародних правил заведуть у ці декорації, то це буде знущання і це буде тією лінією, за якою переговори неможливі, – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що таким кроком Росія сама себе відріже від переговорів і розмов більше не буде.

Він додав, що усі держави-партнери України проінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень.

Повне звернення українського президента читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

ДжерелоОфіс президента

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
01:09 - 22 серпня

Британських солдатів закликають готуватися до того, що їх можуть відправити на війну в Україну.

Уорент-офіцер Пол Карні радить військовослужбовцям перевірити свою фізичну підготовку та потурбуватися про рідних та близьких, адже в разі відправки до України зв’язок з ними може бути відсутній тривалий час.

За словами офіцера, солдати зараз “готуються, щоб протистояти загрозі з боку Росії та будь-якій агресії”.

– Я прошу, щоб ви зараз обговорили з ними (своїми близькими. – Ред.) потенційну відправку. Знайдіть номери мереж підтримки та відповідних людей, які можуть їм допомогти, наприклад, офіцера відділу соціального забезпечення та панотця, – закликав Карні.

Генерал та колишній голова британської армії Річард Деннет також не виключає такого розвитку подій.

– Це не означає, що армія збирається вирушити в Україну, але обов’язком будь-якої армії в мирний час є підготовка до війни в кожному аспекті життя. Тим не менш, зважаючи на війну в Європі, агресивну Росію та стурбовані країни на кордонах Росії, цілком розумно, що британські солдати реалістично дивляться на те, що може статися, – прокоментував він.

ДжерелоMirror

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка