Серпень, 22 в 12:07

Із 1 жовтня 2022 року жінки певних професій зобов’язані стати на військовий облік. Спершу перелік спеціальностей був доволі широким.

Але пізніше список скоротили до 14 спеціальностей і шести професій. Він визначений наказом №35 Міністерства оборони України від 7 лютого 2022 року.

Список професій жінок, які мають стати на військовий облік:

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Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія. Телекомунікації та радіотехніка. Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Науки про Землю, географія, фізика та астрономія. Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості. Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза. Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування. Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія. Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна. Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування. Видавництво та поліграфія. Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Однак старший юрист міжнародної юридичної фірми CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Наталія Наконечна у коментарі Фактам ICTV зауважила, що цей наказ має два переліки.

Перший називається Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на облік військовозобов’язаних.

Саме в ньому перераховані 14 спеціальностей та шість професій, сам факт здобуття яких містить вимогу до жінки стати на військовий облік (звісно, за умови придатності за станом здоров’я та віком).

Другий називається Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями.

Він набагато ширший і охоплює 35 професій та 76 спеціальностей, більшість з яких не потрапили до першого переліку. Але вони теж вважаються спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями.

– Для прикладу, у другому переліку є такі спеціальності, як музичне і сценічне мистецтво, менеджмент, право, банківська справа, готельно-ресторанна справа тощо. Не зовсім зрозуміло, чи роблять професії/спеціальності з другого переліку (окрім тих, які є в першому) жінок зобов’язаними стати на військовий облік. З неофіційних коментарів представників центрів комплектування (колишні військкомати), наразі на військовий облік в обов’язковому порядку ставлять лише за спеціальностями/професіями з першого переліку. Але не можна виключати, що підхід в подальшому зміниться, – пояснює юрист.

Наталія Наконечна додала, що це також дозволяється, з огляду на формулювання ч. 11 ст. 1 Закону України Про військовий обов’язок та військову службу.

Вона передбачає, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на облік військовозобов’язаних.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр також пояснила, що у мобілізації жінок в Україні нема потреби.

Для українок нема жодних обмежень щодо перетину державного кордону, а запроваджувати їх зараз не планують.