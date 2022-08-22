ЗСУ вдарили по опорному пункту РФ та посилили вогневий контроль Каховського мосту

Серпень, 22 в 7:12

Українська авіація завдала двох ударів по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки РФ у районах Олександрівки й Бурханівки на Півдні України.

– Ракетно-артилерійські підрозділи посилили вогневий контроль і відкоригували пропускну спроможність Каховського мосту, – додали в Оперативному командуванні Південь.

За підтвердженими даними, 21 серпня армія РФ на Півдні України втратила:

20 військових,

одну корпусну самохідну гармату типу Гіацинт-С,

одну самохідну гаубицю Мста-С,

дві пускові установки С-300,

одну радіолокаційну станцію підсвітлення й наведення,

мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів Небо-М,

дві буксировані міномети 120-го калібру,

три одиниці броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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