Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ вдарили по опорному пункту РФ та посилили вогневий контроль Каховського мосту

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала двох ударів по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки РФ у районах Олександрівки й Бурханівки на Півдні України.

– Ракетно-артилерійські підрозділи посилили вогневий контроль і відкоригували пропускну спроможність Каховського мосту, – додали в Оперативному командуванні Південь.

За підтвердженими даними, 21 серпня армія РФ на Півдні України втратила:

  • 20 військових,
  • одну корпусну самохідну гармату типу Гіацинт-С,
  • одну самохідну гаубицю Мста-С,
  • дві пускові установки С-300,
  • одну радіолокаційну станцію підсвітлення й наведення,
  • мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів Небо-М,
  • дві буксировані міномети 120-го калібру,
  • три одиниці броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка