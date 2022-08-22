ЗСУ вдарили по опорному пункту РФ та посилили вогневий контроль Каховського мосту
Фото: Генштаб ЗСУ
Українська авіація завдала двох ударів по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки РФ у районах Олександрівки й Бурханівки на Півдні України.
– Ракетно-артилерійські підрозділи посилили вогневий контроль і відкоригували пропускну спроможність Каховського мосту, – додали в Оперативному командуванні Південь.
За підтвердженими даними, 21 серпня армія РФ на Півдні України втратила:
- 20 військових,
- одну корпусну самохідну гармату типу Гіацинт-С,
- одну самохідну гаубицю Мста-С,
- дві пускові установки С-300,
- одну радіолокаційну станцію підсвітлення й наведення,
- мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів Небо-М,
- дві буксировані міномети 120-го калібру,
- три одиниці броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
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