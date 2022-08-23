Серпень, 23 в 16:33

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда взяли участь у відкритті Алеї сміливості на площі Конституції у Києві.

Зеленський наголосив, що на цій Алеї будуть закарбовані імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку з початку повномасштабної війни.

Першим іноземним лідером, відзначеним на Алеї сміливості, став президент Польщі Анджей Дуда.

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– Сьогодні я хочу в присутності президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Його ім’я завжди буде на цій Алеї. Це символ хоробрості, символ дружби, підтримки України тоді, коли вона справді потрібна, – наголосив Зеленський.

Алею закладено за ініціативою президента до 31-ї річниці незалежності України.

Будуть вказані імена друзів України: Зеленський та Дуда відкрили Алею сміливості у Києві / 2 фотографии

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Джерело: Президент України

Фото: Президент України