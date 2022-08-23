Серпень, 23 в 8:36

ЗСУ відбили наступи окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь.

Карта бойових дій в Україні на 23.08.2022

На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних районах противник активно застосовує засоби РЕБ.

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Противник продовжує обстрілювати інфраструктуру населених пунктів Чернігівської та Сумської областей на Сіверському напрямку.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих районів та рубежів.

На Харківському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Цупівка, Нове, Замулівка, Докучаєвське, Питомник, Старий Салтів, Велика Рогань та Івашки. Завдав авіаударів біля Питомника та Мосьпанового.

Росіяни стріляли неподалік стріляли неподалік Норцівки, Краснопілля та Долини на Слов’янському напрямку. Завдали авіаудару неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку зусилля ворога зосереджуються на веденні активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Бахмутському напрямку противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурм поблизу Соледару та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку армія Росія вела наступ біля Красногорівки та Первомайського, але успіху не мала.

На Новопавлівському напрямку російські військові обстріляли райони населених пунктів Павлівка, Пречистівка, Вугледар. Вели наступальні бої в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива, успіху не мали.

На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли неподалік Залізничного, Оріхового, Червоного, Бурлацького, Зеленого Поля, Степового, Новопавлівки та Новоандріївки.

Основні зусилля на Південнобузькому напрямку РФ зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування український військ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 181-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ, ISW